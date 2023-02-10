Facundo Castelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Castelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Castelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Castelli 18 Şubat 1995 tarihinde Nono şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Castelli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Castelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Castelli'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Castelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Castelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Facundo Castelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Castelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Instituto AC II

1 Ocak 2018 yılında Instituto AC

1 Ağu 2019 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2020 yılında Instituto AC

1 Mart 2021 yılında CD Maipú

9 Haziran 2022 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2022 yılında CD Maipú

7 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

7 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes BA

Facundo Castelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Castelli şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.