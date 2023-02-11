Facundo Castet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Castet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Castet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Castet 11 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Castet Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Consulting International yapmaktadır. Facundo Castet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Castet'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Castet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Castet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Castet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Castet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

15 Mayıs 2022 yılında CA Temperley

31 Aralık 2022 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2023 yılında Sarmiento Junin

Facundo Castet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Castet şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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