Facundo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Castro 28 Şubat 1996 tarihinde San Miguel del Monte şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Alfredo Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARJ Representantes yapmaktadır. Facundo Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Castro'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Unión

31 Aralık 2015 yılında Racing Club II

1 Ocak 2016 yılında Santamarin

31 Temmuz 2017 yılında Racing Club II

21 Ağu 2017 yılında All Boys

30 Haziran 2018 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

9 Kasım 2020 yılında Cobresal

22 Şubat 2021 yılında Deportes Temuco

8 Ocak 2022 yılında Barracas C.

3 Ocak 2023 yılında Quilmes

Facundo Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Castro şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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