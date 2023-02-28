Facundo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Castro 22 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Ismael Castro Souto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Castro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Facundo Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Facundo Castro'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Castro7Facu

Facundo Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Defensor

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

23 Temmuz 2019 yılında O'Higgins

Facundo Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Castro şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Castro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

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