Facundo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Facundo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Castro 22 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Ismael Castro Souto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Castro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Facundo Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Facundo Castro'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Castro7Facu

Facundo Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Defensor

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

23 Temmuz 2019 yılında O'Higgins

Facundo Castro kimdir

Facundo Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Castro şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting

Facundo Castro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Castro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Abascia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Abascia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Abascia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Abascia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shokhmalik Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhmalik Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shokhmalik Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhmalik Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi