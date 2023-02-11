Facundo Cobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Cobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Cobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Cobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Cobos 19 Şubat 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Cobos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Cobos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Cobos'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Cobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Cobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Cobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Cobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

4 Temmuz 2019 yılında Sol de América

1 Temmuz 2021 yılında Patronato

Facundo Cobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Cobos şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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