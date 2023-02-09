Facundo Colidio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Colidio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Colidio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Colidio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Colidio 4 Ocak 2000 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Colidio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Facundo Colidio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Colidio'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Colidio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/facucolidio/

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Facundo Colidio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Colidio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Colidio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Colidio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında Inter U19

1 Temmuz 2019 yılında Inter

13 Ağu 2019 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2021 yılında Inter

4 Ocak 2022 yılında Tigre

30 Haziran 2023 yılında Inter

Facundo Colidio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Colidio şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Facundo Colidio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético de Rafaela (–2014), Boca Juniors (2014–2017), Inter (2017–2019)

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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