Facundo Curuchet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Curuchet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Curuchet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Curuchet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Facundo Curuchet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Curuchet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Curuchet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Curuchet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Curuchet 21 Ocak 1990 tarihinde Gualeguaychú şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Nicolás Curuchet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Curuchet Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Facundo Curuchet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Curuchet'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Curuchetboyu ve yaşı kaç

Facundo Curuchet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Curuchet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Curuchet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Curuchet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CA Colón

1 Ocak 2015 yılında Defensa

30 Haziran 2015 yılında CA Colón

1 Temmuz 2015 yılında Santamarin

31 Aralık 2015 yılında CA Colón

1 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (G)

30 Haziran 2016 yılında CA Colón

25 Temmuz 2016 yılında Ind. Rivadavia

3 Ağu 2017 yılında Platense

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

4 Şubat 2023 yılında Aldosivi

Facundo Curuchet kimdir

Facundo Curuchet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Curuchet şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Curuchet nereli

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