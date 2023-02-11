Facundo Fabello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Fabello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Fabello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Fabello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Fabello 15 Haziran 1989 tarihinde Rosario (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Facundo Fabello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Fabello Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Fabello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Fabello'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Fabello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Fabello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Fabello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Fabello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2015 yılında Sport. Belgrano

1 Temmuz 2016 yılında Aconquija

1 Temmuz 2017 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2019 yılında Villa Mitre

1 Şubat 2021 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2022 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Facundo Fabello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Fabello şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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