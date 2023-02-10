Facundo Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Farias 28 Ağu 2002 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Hernán Farías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Farias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Farias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Farias'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Facundo Farias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/facufarias10?utm_medium=copy_link

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Facundo Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Farias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón II

1 Eylül 2020 yılında CA Colón

Facundo Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Farias şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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