Facundo Ferrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Ferrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Ferrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Ferrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Ferrero 5 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Ferrero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Ferrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Ferrero'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Ferrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Ferrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Ferrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Ferrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2018 yılında Atlanta

12 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

25 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

31 Mayıs 2022 yılında Sarmiento Junin

2 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Facundo Ferrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Ferrero şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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