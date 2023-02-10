Facundo Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Ferreyra 14 Mart 1991 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Ferreyra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GIC INTERNATIONAL yapmaktadır. Facundo Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Ferreyra'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Ferreyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chukyferreyra/

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Facundo Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Banfield

1 Temmuz 2012 yılında Vélez Sarsfield

9 Temmuz 2013 yılında Shakhtar D.

3 Ağu 2014 yılında Newcastle

30 Haziran 2015 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2018 yılında Benfica

31 Ocak 2019 yılında Espanyol

20 Temmuz 2020 yılında Benfica

1 Şubat 2021 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Club Tijuana

7 Temmuz 2022 yılında Independiente

31 Aralık 2022 yılında Club Tijuana

18 Ocak 2023 yılında Argentinos Jrs.

Facundo Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Ferreyra şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Facundo Ferreyra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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