Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Garces 5 Eylül 1999 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Tomás Garcés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Garces Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Facundo Garces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Facundo Garces'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Garces Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/facundogarces?utm_medium=copy_link

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Facundo Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón

Facundo Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Garces şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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