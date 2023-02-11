Facundo Giacopuzzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Giacopuzzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Giacopuzzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Giacopuzzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Giacopuzzi 26 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Giacopuzzi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Giacopuzzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Giacopuzzi'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Giacopuzzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Giacopuzzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Giacopuzzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Giacopuzzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Tigre

9 Haziran 2022 yılında Almagro

31 Aralık 2022 yılında Tigre

13 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında Tigre

Facundo Giacopuzzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Giacopuzzi şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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