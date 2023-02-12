Facundo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Gomez 8 Ekim 1988 tarihinde General Rodríguez şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Martín Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Gomez'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Defensa

1 Temmuz 2009 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2010 yılında Quilmes

1 Ocak 2012 yılında Resende-RJ

9 Temmuz 2012 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2013 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2014 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2016 yılında Almirante Brown

24 Temmuz 2017 yılında Platense

6 Ocak 2019 yılında La Serena

1 Ocak 2020 yılında CD Morón

12 Şubat 2021 yılında CA Temperley

1 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

Facundo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Gomez şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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