Facundo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Gonzalez 4 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Nicolás González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diego Carliso yapmaktadır. Facundo Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Gonzalez'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2020 yılında All Boys

Facundo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Gonzalez şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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