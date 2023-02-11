Facundo Juarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Juarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Juarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Juarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Juarez 8 Kasım 1993 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Daniel Juárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Juarez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Juarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Juarez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Juarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Juarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Juarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Juarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

25 Eylül 2020 yılında CA Mitre

Facundo Juarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Juarez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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