Facundo Labandeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Labandeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Labandeira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Labandeira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Facundo Labandeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Labandeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Labandeira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Labandeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Labandeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Labandeira 3 Mart 1996 tarihinde Mendoza Chico şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Labandeira Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Labandeira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Facundo Labandeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Labandeira'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Labandeiraboyu ve yaşı kaç

Facundo Labandeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Labandeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Labandeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Labandeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Nacional

11 Temmuz 2018 yılında Progreso

31 Aralık 2018 yılında Nacional

26 Temmuz 2019 yılında Danubio FC

7 Nisan 2021 yılında Boston River

17 Ocak 2022 yılında Defensor

15 Ağu 2022 yılında Sport Recife

30 Haziran 2023 yılında Defensor

Facundo Labandeira kimdir

Facundo Labandeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Labandeira şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Florida (-2013), Club Nacional (2013-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Labandeira nereli

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