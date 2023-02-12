Facundo Laumann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Laumann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Laumann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Laumann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Laumann 14 Mart 1990 tarihinde Bahia Blanca (BUE) şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Omar Laumann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Laumann Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Laumann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Laumann'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Laumann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Laumann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Laumann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Laumann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olimpo

8 Ağu 2012 yılında Tiro Federal (Bahia Blanca)

1 Temmuz 2013 yılında Chacarita Jrs

1 Haziran 2014 yılında Tiro Federal (Bahia Blanca)

1 Temmuz 2016 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2019 yılında Villa Mitre

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Facundo Laumann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Laumann şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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