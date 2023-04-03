Facundo Lencioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Lencioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Lencioni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Lencioni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Lencioni 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Lencioni Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına - tarihinde katılmıştır. Facundo Lencioni'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Lencioni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Lencioni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Lencioni şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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