Facundo Mallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Mallo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Mallo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Facundo Mallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Mallo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Mallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Mallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Mallo 16 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Mallo Blanco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Mallo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Facundo Mallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Mallo'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Malloboyu ve yaşı kaç

Facundo Mallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Mallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Mallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Mallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool FC

19 Temmuz 2017 yılında CA Torque

14 Mart 2019 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

10 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2020 yılında Defensor

5 Ocak 2023 yılında Rosario Central

31 Aralık 2023 yılında Defensor

Facundo Mallo kimdir

Facundo Mallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Mallo şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

La Escalinata, Liverpool FC Montevideo (2013-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Mallo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Martinez Dupuy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Martinez Dupuy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Martinez Dupuy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Martinez Dupuy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?