Facundo Mallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Mallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Mallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Mallo 16 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Mallo Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Mallo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Facundo Mallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Mallo'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Mallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Mallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Mallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Mallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool FC

19 Temmuz 2017 yılında CA Torque

14 Mart 2019 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

10 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2020 yılında Defensor

5 Ocak 2023 yılında Rosario Central

31 Aralık 2023 yılında Defensor

Facundo Mallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Mallo şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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