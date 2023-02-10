Facundo Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Mansilla 27 Şubat 1999 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zahir Facundo Mansilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Mansilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Facundo Mansilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Mansilla'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Mansilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Newell's II

1 Temmuz 2021 yılında Newell's

Facundo Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Mansilla şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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