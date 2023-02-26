Facundo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Facundo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Martinez 2 Nisan 1985 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Martín Martínez Montagnoli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 2 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Facundo Martinez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında River Plate

1 Temmuz 2006 yılında CA Atenas

1 Temmuz 2007 yılında Wanderers

1 Temmuz 2008 yılında Rampla Jrs

25 Şubat 2009 yılında Uni. Católica

30 Aralık 2009 yılında Rampla Jrs

29 Ocak 2010 yılında Uni. Católica

13 Nisan 2010 yılında Técnico U.

2 Ocak 2011 yılında Uni. Católica

Facundo Martinez kimdir

Facundo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Martinez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Facundo Martinez nereli

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