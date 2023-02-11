Facundo Masuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Masuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Masuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Masuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Masuero 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Masuero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Masuero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Masuero'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Masuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Masuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Masuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Masuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında CA Colón II

Facundo Masuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Masuero şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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