Facundo Melillan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Melillan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Melillan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Melillan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Melillan 23 Nisan 1997 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Melillan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Melillan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 9 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Melillan'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Melillan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Melillan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Melillan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Melillan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında All Boys

25 Eylül 2020 yılında Colegiales

9 Kasım 2022 yılında CA Mitre

Facundo Melillan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Melillan şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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