Facundo Melivilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Melivilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Melivilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Melivilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Melivilo 20 Ocak 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Emmanuel Melivilo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Melivilo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Facundo Melivilo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Melivilo'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Melivilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Melivilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Melivilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Melivilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Platense

1 Şubat 2011 yılında Almirante Brown

30 Haziran 2012 yılında Platense

15 Temmuz 2014 yılında Chacarita Jrs

14 Ocak 2015 yılında Lanús

30 Haziran 2015 yılında Chacarita Jrs

14 Temmuz 2016 yılında Club Flandria

30 Haziran 2017 yılında Chacarita Jrs

1 Ağu 2017 yılında Defensa

31 Aralık 2017 yılında Chacarita Jrs

2 Şubat 2018 yılında Dep. Cuenca

30 Haziran 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2018 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2019 yılında Chacarita Jrs

3 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

9 Ocak 2020 yılında Tigre

26 Kasım 2020 yılında San Martín (T)

7 Mart 2021 yılında Zira FK

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında CA Güemes

Facundo Melivilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Melivilo şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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