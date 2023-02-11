Facundo Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Mino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Mino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Mino 16 Ekim 1999 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Sebastián Miño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Mino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Facundo Mino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Mino'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Mino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Mino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Facundo Mino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Mino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Almirante Brown

Facundo Mino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Mino şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.