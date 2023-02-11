Facundo Monteseirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Monteseirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Monteseirin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Monteseirin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Facundo Monteseirin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Monteseirin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Monteseirin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Monteseirin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Monteseirin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Monteseirin 12 Mart 1995 tarihinde Cutral Có şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Daniel Monteseirín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Monteseirin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports Argentina yapmaktadır. Facundo Monteseirin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Monteseirin'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Monteseirinboyu ve yaşı kaç

Facundo Monteseirin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Monteseirin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Monteseirin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Monteseirin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lanús II

1 Temmuz 2015 yılında Lanús

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2018 yılında Lanús

14 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

24 Temmuz 2020 yılında Tigre

11 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

Facundo Monteseirin kimdir

Facundo Monteseirin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Monteseirin şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Facundo Monteseirin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Monteseirin nereli

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