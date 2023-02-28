Facundo Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Moreira 27 Şubat 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Facundo Moreira Burgos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Moreira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Facundo Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Moreira'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2013 yılında Rentistas

15 Ağustos 2014 yılında Boston River

7 Temmuz 2015 yılında Tanque Sisley

30 Haziran 2016 yılında Boston River

2 Ağustos 2016 yılında CA Cerro

30 Haziran 2017 yılında Boston River

6 Temmuz 2017 yılında Metropolitanos

3 Ocak 2018 yılında Caracas FC

7 Ocak 2019 yılında Progreso

10 Temmuz 2019 yılında Trujillanos

9 Ocak 2020 yılında CA Cerro

2 Mart 2021 yılında Dep. Coopsol

30 Temmuz 2021 yılında Metropolitanos

4 Şubat 2023 yılında AD Cantolao

Facundo Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Moreira şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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