Facundo Mura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Mura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Mura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Mura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Mura 23 Mart 1999 tarihinde General Roca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Mura Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Facundo Mura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Mura'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Facundo Mura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/facumura34/

Facundo Mura Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Mura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Mura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Mura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Estudiantes

13 Şubat 2021 yılında CA Colón

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

13 Ocak 2022 yılında Racing Club

Facundo Mura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Mura şuan Racing Club takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Facundo Mura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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