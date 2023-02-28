Facundo Peraza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Peraza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Peraza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Peraza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Peraza 27 Temmuz 1992 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Peraza Fontana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Peraza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Facundo Peraza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Peraza'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Peraza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/peraza.facundo/

http://www.facebook.com/facundo.peraza.1

Facundo Peraza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Peraza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Facundo Peraza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Peraza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Boston River

25 Şubat 2014 yılında SD Aucas

29 Temmuz 2014 yılında CA Atenas

7 Temmuz 2015 yılında Cobreloa

27 Şubat 2016 yılında CA Cerro

16 Ağustos 2017 yılında River Plate

2 Temmuz 2018 yılında Puerto Cabello

7 Ocak 2019 yılında CA Cerro

6 Ocak 2020 yılında Progreso

11 Nisan 2021 yılında Rentistas

1 Ocak 2022 yılında UTC

Facundo Peraza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Peraza şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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