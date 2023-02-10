Facundo Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Pereyra 3 Eylül 1987 tarihinde Zárate, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Abel Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Pereyra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Facundo Pereyra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Pereyra'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2009 yılında Palestino

31 Aralık 2009 yılında Estudiantes BA

28 Ocak 2011 yılında Audax Italiano

14 Ocak 2012 yılında San Luis

31 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

30 Haziran 2014 yılında San Luis

23 Temmuz 2014 yılında PAOK

31 Ağu 2015 yılında FK Qabala

31 Aralık 2015 yılında PAOK

4 Ocak 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2016 yılında PAOK

30 Ocak 2017 yılında CA Colón

30 Haziran 2017 yılında PAOK

14 Temmuz 2017 yılında Necaxa

10 Ocak 2018 yılında Gimnasia

17 Temmuz 2018 yılında Apol. Limassol

2 Eylül 2020 yılında Kerala Blasters

11 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2021 yılında Estudiantes BA

2 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Facundo Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Pereyra şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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