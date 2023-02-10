Facundo Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Facundo Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Pereyra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Facundo Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Pereyra

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Pereyra 3 Eylül 1987 tarihinde Zárate, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Abel Pereyra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Pereyra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Facundo Pereyra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Pereyra'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Pereyraboyu ve yaşı kaç

Facundo Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2009 yılında Palestino

31 Aralık 2009 yılında Estudiantes BA

28 Ocak 2011 yılında Audax Italiano

14 Ocak 2012 yılında San Luis

31 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

30 Haziran 2014 yılında San Luis

23 Temmuz 2014 yılında PAOK

31 Ağu 2015 yılında FK Qabala

31 Aralık 2015 yılında PAOK

4 Ocak 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2016 yılında PAOK

30 Ocak 2017 yılında CA Colón

30 Haziran 2017 yılında PAOK

14 Temmuz 2017 yılında Necaxa

10 Ocak 2018 yılında Gimnasia

17 Temmuz 2018 yılında Apol. Limassol

2 Eylül 2020 yılında Kerala Blasters

11 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2021 yılında Estudiantes BA

2 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Facundo Pereyra kimdir

Facundo Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Pereyra şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Facundo Pereyra nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Federico Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Prokop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Prokop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Abregu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Abregu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Abregu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Abregu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Bordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Bordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Bordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?