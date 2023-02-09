Facundo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Perez 31 Temmuz 1999 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Martín Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Perez'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Lanús

Facundo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Perez şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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