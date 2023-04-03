Facundo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Facundo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Facundo Perez 15 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Facundo Perez Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Facundo Perez'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Facundo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Facundo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Facundo Perez şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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