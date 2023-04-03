Facundo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Facundo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.