Facundo Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Pons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Pons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Pons 22 Kasım 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Pons Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Facundo Pons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Facundo Pons'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Pons Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Pons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Facundo Pons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Pons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

3 Ocak 2020 yılında CD Riestra

30 Haziran 2020 yılında Arsenal Sarandí

23 Şubat 2021 yılında Quilmes

31 Aralık 2021 yılında Arsenal Sarandí

15 Şubat 2022 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2022 yılında Arsenal Sarandí

Facundo Pons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Pons şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.