Facundo Queiroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Queiroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Queiroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Queiroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Queiroz 16 Mart 1998 tarihinde Nueva Helvecia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Queiroz Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Queiroz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Queiroz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Queiroz'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Queiroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Queiroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Queiroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Queiroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Boston River

1 Ocak 2020 yılında Bella Vista

24 Ocak 2021 yılında Rukh

25 Şubat 2021 yılında FK Minsk

25 Temmuz 2021 yılında Rukh

26 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2022 yılında Delfín SC

3 Ocak 2023 yılında Orense

Facundo Queiroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Queiroz şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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