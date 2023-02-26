Facundo Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rivero 7 Ağustos 1993 tarihinde Lanus şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Emanuel Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rivero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Rivero, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rivero'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2016 yılında S. Lorenzo Alem

1 Ocak 2017 yılında Aconquija

1 Ocak 2018 yılında S. Lorenzo Alem

14 Ocak 2020 yılında Racing (Cba)

24 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Facundo Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rivero şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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