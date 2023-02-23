Facundo Rizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rizzi 28 Ağustos 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Emanuel Rizzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rizzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI yapmaktadır. Facundo Rizzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rizzi'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Rizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rizzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rizzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rizzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ros. Central II

26 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

3 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

9 Ocak 2023 yılında FC Arges

Facundo Rizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rizzi şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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