Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rodriguez 26 Şubat 2000 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Santiago Rodríguez Fábregas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Facundo Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rodriguez'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Godoy Cruz II

11 Mart 2021 yılında CA Temperley

31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz II

10 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Facundo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rodriguez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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