Facundo Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rojas 12 Ağustos 2001 tarihinde General Pico şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Martín Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rojas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres II takımına - tarihinde katılmıştır. Facundo Rojas'nin Club Atlético Talleres II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2021 yılında CA Atenas

31 Aralık 2021 yılında Talleres II

Facundo Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rojas şuan Club Atlético Talleres II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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