Facundo Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Russo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Russo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Russo 20 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Russo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Facundo Russo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Russo'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Russo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Russo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Russo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Russo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Platense II

1 Temmuz 2021 yılında Platense

9 Haziran 2022 yılında All Boys

30 Haziran 2023 yılında Platense

Facundo Russo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Russo şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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