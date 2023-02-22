Facundo Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Sanchez 7 Mart 1990 tarihinde Zenón Pereyra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Sanchez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Facundo Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 23 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Sanchez'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2011 yılında Defensa

16 Temmuz 2013 yılında Tigre

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes

23 Ağustos 2020 yılında Panathinaikos

Facundo Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Sanchez şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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