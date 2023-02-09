Facundo Sanguinetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Sanguinetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Sanguinetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Sanguinetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Sanguinetti 1 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Sanguinetti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Facundo Sanguinetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Banfield II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Banfield II takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Sanguinetti'nin Club Atlético Banfield II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Sanguinetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Sanguinetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Sanguinetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Sanguinetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CA Banfield II

Facundo Sanguinetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Sanguinetti şuan Club Atlético Banfield II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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