Facundo Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Silvera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Silvera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Silvera 20 Ocak 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Silvera Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Silvera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.T. Representaciones yapmaktadır. Facundo Silvera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Silvera'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Silvera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Silvera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Silvera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Silvera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında River Plate

8 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2021 yılında Villa Teresa

24 Ocak 2022 yılında Rampla Jrs

15 Ocak 2023 yılında Almagro

31 Aralık 2023 yılında Rampla Jrs

Facundo Silvera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Silvera şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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