Facundo Soloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Soloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Soloa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Soloa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Soloa 4 Kasım 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Soloa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Soloa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Facundo Soloa'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Soloa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Soloa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Soloa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Soloa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

25 Temmuz 2019 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2020 yılında Rafaela

Facundo Soloa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Soloa şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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