Facundo Techera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Techera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Facundo Techera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Facundo Techera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.