Facundo Techera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Techera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Techera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Facundo Techera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Facundo Techera 5 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Facundo Techera Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Facundo Techera'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Facundo Techera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Facundo Techera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Facundo Techera şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Defensor Sporting
Facundo Techera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uruguay U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.
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