Facundo Tobares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Tobares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Tobares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Tobares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Tobares 23 Mart 2000 tarihinde Puerto Santa Cruz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Agustín Tobares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Tobares Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GATICOGOL yapmaktadır. Facundo Tobares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Tobares'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Tobares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Tobares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Tobares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Tobares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aldosivi II

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Facundo Tobares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Tobares şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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