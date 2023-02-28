Facundo Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Zabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Zabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Zabala 2 Ocak 1999 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Gabriel Zabala Diaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Zabala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Facundo Zabala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Zabala'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Zabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Zabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Zabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Zabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rosario Central

24 Ocak 2019 yılında LD Alajuelense

31 Aralık 2019 yılında Rosario Central

1 Ocak 2020 yılında LD Alajuelense

30 Ocak 2021 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2022 yılında Venezia

10 Ocak 2023 yılında Olimpia

31 Aralık 2023 yılında Venezia

Facundo Zabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Zabala şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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