Fadel Gobitaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fadel Gobitaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fadel Gobitaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fadel Gobitaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fadel Gobitaka 16 Ocak 1998 tarihinde Sint-Agatha-Berchem şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Togo,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fadel Gobitaka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Straight-Line Management yapmaktadır. Fadel Gobitaka, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fadel Gobitaka'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fadel Gobitaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maestro4.1/?hl=fr

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Fadel Gobitaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fadel Gobitaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Fadel Gobitaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fadel Gobitaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2018 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2019 yılında Roda JC U21

1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03

27 Ağu 2021 yılında La Louvière

Fadel Gobitaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fadel Gobitaka şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fadel Gobitaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RSC Charleroi, Standard Luik

Togo U21 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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