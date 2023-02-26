Fadel Zbedat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fadel Zbedat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fadel Zbedat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fadel Zbedat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fadel Zbedat 11 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da פדיל זבידאת şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fadel Zbedat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fadel Zbedat'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fadel Zbedat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fadel Zbedat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fadel Zbedat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fadel Zbedat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

Fadel Zbedat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fadel Zbedat şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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