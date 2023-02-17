Fadhel Morou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fadhel Morou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fadhel Morou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fadhel Morou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fadhel Morou 6 Temmuz 1997 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fadhel Morou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fadhel Morou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fadhel Morou'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fadhel Morou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fadhel Morou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fadhel Morou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fadhel Morou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SV Planegg U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FC Unterföhring

1 Temmuz 2018 yılında FC Pipinsried

1 Temmuz 2019 yılında FC Memmingen

31 Ocak 2020 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2020 yılında SV Straelen

27 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2021 yılında TSV Rain/Lech

1 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Fadhel Morou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fadhel Morou şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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